Wenn die Polizei klingelt, fliehen die Gäste durchs Fenster

Rhein-Neckar.Jugendliche treffen sich zum Feiern in Billig-Hotels, acht junge Frauen hören zusammen laute Musik, und spärlich bekleidete Menschen kommen ohne Maske zu einem intimen Treffen zusammen – gefühlt gibt es in der Metropolregion Rhein-Neckar jedes Wochenende haufenweise „Corona-Partys“. Tatsächlich täuscht der Eindruck, wie Nachfragen bei den Polizeipräsidien in Mannheim, Ludwigshafen, Darmstadt und Karlsruhe ergeben. Vielmehr scheinen die verbotenen Feiern ein lokales Phänomen zu sein. Allerdings schlägt den Beamten bei Corona-Verstößen immer häufiger Unverständnis entgegen.

„Corona-Party ist ein geflügeltes Wort. Meistens treffen sich sechs bis acht Leute bei einem zu Hause, um zu essen, zu trinken und Musik zu hören“, berichtet Norbert Schätzle vom Präsidium Mannheim. Manchmal kämen auch 15 Leute zusammen, und es werde außerdem Marihuana geraucht, aber alles sei privat und nicht kommerziell organisiert. „Da geht es nicht um professionell aufgezogene Discos oder dergleichen.“ Gleichwohl wüssten die Feiernden natürlich genau, dass sie etwas Verbotenes tun. „Die Standardantwort lautet: Wir sind jung, und andere machen das auch“, sagt Schätzle. Gefeiert werde bisweilen sogar in Billig-Hotels, die man über das Internet buchen kann und bei denen es vor Ort kein Personal gibt. So hatten sich zehn Jugendliche für ein Fest in Heidelberg eingemietet. „Aufgeflogen sind sie, weil Monteure, die dort wohnen, die Polizei angerufen haben, weil sei wegen des Krachs nicht schlafen konnten.“

Ruhestörung angezeigt

„Meistens fallen die Feste auf, weil eine Ruhestörung gemeldet wird“, heißt es vom Kommunalen Ordnungsdienst in Frankenthal. So seien jüngst 15 Jugendliche entdeckt worden, die mit lauter Musik und Alkohol fröhlich feierten. „Die Mindestabstände wurden nicht eingehalten, und keiner trug einen Mund-Nasen-Schutz. Bei Eintreffen der Beamten ergriff die Gruppe die Flucht“, berichtet Sprecherin Lisa Randisi.

„Flucht oder verstecken sind die häufigsten Reaktionen, wenn Polizeibeamte bei einer feucht-fröhlich verbotenen privaten Zusammenkunft klingeln“, bestätigt Schätzle. Die Streifenwagenteams seien darauf vorbereitet. Zu der wegen ihres Lärms aufgefallenen Party von acht 21 bis 26 Jahre alten Frauen in Eppelheim (wir berichteten) habe man zwei Streifen geschickt. „Ein Beamter hat geklingelt, die anderen haben sich im Garten verteilt und das Haus umstellt. Und tatsächlich wollten zwei Frauen durch ein rückwärtiges Fenster flüchten.“ Sogar unter Wäscheständern oder hinter Waschmaschinen hätten die Einsatzkräfte schon Partygäste entdeckt.

„Nervig ist vor allem, dass man auf so viel Unverständnis stößt“, betont Schätzle. Häufig komme der Satz: Ich bin doch kein Querdenker, ich wollte doch nur mal wieder Freunde treffen oder einen Glühwein trinken. „Das spielt für uns aber keine Rolle, wenn jemand ohne Abstand und ohne Maske mit zu vielen Menschen zusammen ist.“

Das Polizeipräsidium in Ludwigshafen meldet indes kein größeres Problem mit heimlichen Party-Treffen. „Der Großteil der Bevölkerung hält sich an die Corona-Vorgaben“, berichtet eine Sprecherin. „Bislang ist die Lage ruhig – auch seit die nächtliche Ausgangssperre gilt.

„Nur vereinzelt treffen sich zu viele Menschen im privaten Rahmen, aber das ist kein großes Problem“, meldet Christiane Hansmann vom Polizeipräsidium Südhessen. Sie vermutet, dass Corona-Partys eher ein Phänomen seien, das in Universitätsstädten wie Heidelberg und Mannheim auftritt. An der ländlich geprägten Bergstraße habe man bislang keine Zusammenkunft auflösen müssen. „Wenn auf dem Land gefeiert wird, dann feiern alle zusammen, aber dann wird es nicht aktenkundig, weil sich niemand beschwert.“

Hotel als Swingerclub

Eigentlich seien heimliche Partys in Karlsruhe kein großes Thema, wie eine Polizeisprecherin erklärt. „Allerdings haben wir am Wochenende eine illegale Sexparty beendet. Etwa 40 überwiegend nur sehr spärlich bekleidete Frauen und Männer sind in flagranti und ohne Masken in einem Hotel erwischt worden“, schildert sie den pikanten Einsatz. Die Gäste hätten 100 Euro Eintritt bezahlt und seien teilweise sogar aus dem Ausland angereist.

