Wer das Pusten verweigert, riskiert einen Bluttest

Rhein-neckar.„Guten Tag! Allgemeine Verkehrskontrolle! Ich hätte gerne Ihren Führerschein und Ihren Fahrzeugschein gesehen!“: Diesen Satz könnten Autofahrer in den kommenden Tagen häufiger zu hören bekommen. Während der Fasnachtszeit verstärkt die Polizei in der Region ihre Kontrollen auf beiden Seiten des Rheins.

„Die Zahlen sprechen leider für sich“, teilt ein Sprecher des Mannheimer Präsidiums mit. So hätten sich in der Fasnachtszeit 2018 im Einzugsbereich 20 alkoholbedingte Verkehrsunfälle ereignet. In nur drei Wochen wurden 95 alkoholisierte Fahrer aus dem Verkehr gezogen – 48 davon mit einem Wert von mehr als 1,1 Promille. Hinzu kamen 116 Fahrer, die sich unter Drogeneinwirkung ans Steuer setzten.

Wer von der Polizei angehalten wird, muss nicht zwangsläufig etwas falsch gemacht haben. „Polizeibeamte dürfen auch ohne ersichtlichen Grund kontrollieren“, betont der Pressesprecher. Extra ausweisen müssten sich die uniformierten Kollegen dazu nicht, räumt er mit einem verbreiteten Irrglauben auf.

Motor aus, Handbremse rein!

Allerdings sollten die Autofahrer bei einer Kontrolle möglichst den Motor abstellen und die Handbremse betätigen. Denn nicht selten passiere es in der Aufregung, „dass das Fahrzeug rollt oder gar einen Sprung nach vorne macht, da man den Motor abwürgt“. Was viele auch nicht wüssten: Es reicht nicht, seine Papiere durch das „nur einen Schlitz geöffnete Fenster“ auszuhändigen: „Das Aussteigen aus dem Fahrzeug ist verpflichtend, sollte dies der Polizeibeamte verlangen.“ Auch Verbandskasten oder Warndreieck müssen auf Nachfrage hervorgeholt werden.

Keine Pflicht ist jedoch die Mitwirkung an Alkohol- oder Drogenschnelltests. „Wer aber nichts zu verbergen hat, macht in der Regel mit, um weiterfahren zu können“, so der Polizeisprecher. Und wenn die Beamten Zweifel haben – etwa, weil jemand nach Alkohol riecht oder sich auffällig verhält –, können sie die Autoschlüssel beschlagnahmen und einen Bluttest anordnen.

Neben einem erhöhten Kontrolldruck auf den Straßen stehen im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz die Großveranstaltungen im Fokus. „Die Polizei wird über die Fasnachtstage verstärkte Präsenz an den Orten zeigen, an denen traditionell viele Feiernde zusammenkommen“, informiert ein Sprecher. Konkrete Maßnahmen wie Videoüberwachung oder Sperrungen würden jeweils mit den Kommunen und Veranstaltern beraten.

Auf Präsenz bei Umzügen und Co. sowie verstärkte Verkehrskontrollen setzen auch die Beamten in Südhessen. „Für die Führerscheinneulinge in der Probezeit und alle unter 21 Jahren gilt grundsätzlich die magische 0,0-Promille-Grenze“, erinnert das Präsidium in diesem Zusammenhang. Und: „Nicht zu unterschätzen ist auch der Restalkohol am nächsten Morgen. Die Leber baut pro Stunde nur cirka 0,1 Promille ab.“ Wer also bis in die Nacht mit viel Alkohol feiert, könne noch am Morgen fahruntüchtig sein. pol/agö

