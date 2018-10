„Wer es nicht gesehen hat, kann sich das nicht vorstellen“

Landau.Unter großem Besucherandrang und begleitet von strengen Sicherheitskontrollen hat vor dem Amtsgericht Landau der Prozess gegen eine Tierärztin aus der Südpfalz begonnen. Die Anklage wirft ihr Verstoß gegen das Tierschutzgesetz sowie Betrug vor. Nach Darstellung der Anklage soll die Frau 43 Hunde und Katzen über Monate hinweg in zwei unbewohnten Häusern nicht artgerecht gehalten und ihnen so „erhebliche Leiden“ zugefügt haben. Auch zwei ausgewachsene Bennett-Kängurus hätten sich in ihrem Besitz befunden. Sie seien in ein 0,8 Meter hohes Gitter-Gehege eingesperrt gewesen.

Die dunkelhaarige Frau mit dem großen Schal spricht in ihrer Aussage davon, dass sie zur fraglichen Zeit eine „ganz schlimme Trennung“ durchgemacht hat: „Ich war körperlich und psychisch einfach nicht in der Lage, alles sauber zuhalten“, berichtet die Veterinärin sachlich. Sie sei zwar in jeder Mittagspause zu den Tieren gefahren, die in einem leerstehenden Bungalow untergebracht waren, doch „es war zu viel, um es allein zu schaffen.“ Die Tiere hätten ihr aber schon leid getan. Ihr Ex-Partner habe eine Tierschutzorganisation betrieben, um ausländische Hunde zu vermitteln und Labradore gezüchtet, „in den Räumen saß quasi der Ausschuss, der nicht vermittelbar war“, sagt die Tierärztin, deren Zulassung im Moment ruht. Ihre Praxis laufe aber weiter. „Ich haben einen Tierarzt angestellt und arbeite selbst als Heilpraktikerin“, berichtet sie vor Gericht. Dafür sei keine Zulassung notwendig.

Die Tiere waren bei einem Polizeiansatz befreit worden: „Wir konnten die Häuser nur in Schutzoveralls, Füßlingen und mit Atemschutzmasken betreten“, erinnert sich der Ermittlungsleiter der Landauer Polizei im Zeugenstand. Einigen Kollegen sei es aufgrund des unfassbaren Gestanks dermaßen übel geworden, dass sie sich übergeben mussten. Das Bild eines schwarzen Hundes, der mit eingeklemmten Schwanz in einem stockdunklen Raum saß, der knöchelhoch mit einer Masse aus Fäkalien voll war, sei ihm besonders lebendig im Gedächtnis geblieben. „Wenn man es nicht selbst gesehen hat, kann man sich das nicht vorstellen“, sagt der Beamte. Die Angeklagte, die der Polizei im April 2018 die Tür aufgeschlossen hatte, habe das Haus ohne Schutzkleidung betreten und dabei keinerlei Regung gezeigt. „Das war wohl völlig normal für sie, dass sie da durch gegangen ist“, vermutet eine Kriminalkommissarin, die ebenfalls an dem Einsatz beteiligt war. Sie erinnert sich vor allem daran, dass es in den Kellern stockdunkel war und die Beamten sieben Stunden lang damit beschäftigt waren, die verängstigten Hunde aus dem Anwesen zu befreien.

Der Prozess wird fortgesetzt, ob es bereits morgen ein Urteil gibt, ist unklar.