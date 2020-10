Wetter bleibt ungemütlich - bewölkt und Regen

Rhein-Neckar.Weiter kein goldener Oktober in Sicht: Das Wetter am Wochenende im Südwesten bleibt vielerorts ungemütlich. Am Freitag ist es meist stark bewölkt. Zeitweise regnet es, nach Südosten hin bleibt es zunächst niederschlagsfrei. Dort kommt der Regen erst gegen Abend an. Die Tageshöchstwerte erreichen dabei milde 18 Grad.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.10.2020