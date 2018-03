Wetter wird 90 Jahre alt

Anzeige

Speyer.Der frühere Bischof von Speyer und emeritierte Erzbischof von München und Freising, Kardinal Friedrich Wetter, wird heute 90 Jahre alt.

Friedrich Wetter wurde 1928 in Landau geboren. Nach seinem Abitur im Jahr 1948 studierte er Theologie und wurde 1953 in Rom zum Priester geweiht. 1968 erfolgte die Ernennung zum Bischof von Speyer. In seine bis 1982 dauernde Amtszeit fielen zahlreiche strukturelle Reformen im Bistum. Von 1982 bis 2007 war Wetter schließlich Erzbischof von München und Freising; bereits 1985 wurde er in das Kardinalskollegium aufgenommen.

Anlässlich seines Geburtstags zelebriert Wetter am Sonntag, 4. März, 10.30 Uhr, in der Marienkirche in Landau ein Pontifikalamt, an dem auch der amtierende Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann mitwirkt. Die Stadt Landau möchte zudem den Platz vor der Kirche nach ihrem berühmten Sohn und Ehrenbürger in „Kardinal-Wetter-Platz umbenennen.