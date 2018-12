Wettkampf der Christbaum-Werfer

Weidenthal.Aus einer „Schnapsidee“ von Fußball-Senioren heraus ist im Jahr 2003 in Weidenthal im Pfälzerwald ein Fest entstanden, das mittlerweile amtlich als „Brauchtum“ gewertet wird: Das Weidenthaler Fest ist vom schwedischen „Knutfest“ inspiriert, bei dem traditionell im Januar alte Weihnachtsbäume aus dem Fenster geworfen werden. Alle Besucher können auf dem Sportplatz des FC „Wacker“ Weidenthal ihre ausgedienten Weihnachtsbäume verbrennen. Wer einen Christbaum mitbringt, erhält als Dank einen kostenlosen Glühwein.

Am 6. Januar 2019 ab 13.30 Uhr findet das „Knutfest“ zum 17. Mal statt – angereichert mit einem weiteren Programmpunkt: der 13. Weltmeisterschaft im Weihnachtsbaum-Werfen. Bereits seit 2007 wird hier der Meister gesucht, was bereits für internationale Aufmerksamkeit gesorgt hat. „Über diese sportliche Ergänzung des Knutfestes haben schon Medien aus aller Welt berichtet,“ wundert sich der Pressesprecher der Organisatoren, Herbert Laubscher. „Sogar in Japan weiß man inzwischen von diesem Ereignis.“ Zahlreiche Fernseh- und Radiosender haben sich nach Angaben des Veranstalters angemeldet.

Auch in diesem Jahr nehmen die Baum-Sportler wieder die bestehenden Weltrekorde in Angriff: Die Gesamtweite für Weit-, Hoch- und Schleuderwurf liegt seit 2016 bei 25,01 Metern und wird von dem fünffachen Sieger Frank Schwender (Frankeneck) gehalten. Bei den Frauen steht die Weltbestleistung seit 2017 bei 15,95 Meter und wurde von Alexandra Köpper (Römerberg) aufgestellt. Mehr als tausend Zuschauer verfolgten im vergangenen Jahr das Spektakel. Bei der ersten WM waren es rund 300 Besucher.

Fackeln und badische Musiker

Denen wird auch anderweitig einiges geboten. So findet nach Einbruch der Dunkelheit eine „Knutparty“ auf dem Gelände statt. Dieses wird mit lodernden Schwedenfackeln hell erleuchtet. Zur Unterhaltung spielen die badischen Guggemusiker „Weihermer Schneckenschleimer“. Zum Abschluss gibt es auf dem Sportplatz ein Feuerwerk.

