Wettkampf mit Robotern

Spannende Roboter-Wettkämpfe warten auf die Finalisten. © First Lego League

Rhein-Neckar.Drei Mannschaften aus der Region reisen zum Finale der First Lego League nach Offenburg. Vertreten bei der Endrunde, an der insgesamt rund 26 Mannschaften aus acht Nationen teilnehmen, die SAPWay Surfers aus Dossenheim, die GSG Robots vom Geschwister-Scholl-Gymnasium Ludwigshafen und SAPpel aus Heidelberg. Bei dem Wettbewerb treten die Gruppen mit vollautomatischen Robotern gegeneinander an. Die selbst gebauten Maschinen müssen dabei auf einem Spielfeld knifflige Aufgaben lösen. Über regionale Vorentscheide haben sich die Mannschaften für das Finale in Offenburg qualifiziert. Dieses steigt am Freitag und Samstag, 6. und 7. März.

Alle Teams reisen mit bis zu zwölf Spielern, Trainern und Anhang an. „Insgesamt erwarten wir rund 300 Kinder und 27 Coaches sowie deren Angehörige. Allein die beiden Teams aus der Nähe von Hamburg haben schon 28 zusätzliche Personen angemeldet“, sagt Nicole Diebold, Leiterin des Organisationsteams an der Hochschule Offenburg. Neben den Wettkämpfen wird es ein Programm mit Tanz, Party und Mitmachangeboten geben. jei

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.02.2020