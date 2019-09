Wettkampf und Familientreffen

Leimen.Langsam und geräuschlos windet sich der Sattelschlepper mit seinem Anhänger durch eine doppelte Kurve, fährt unter einem tief hängenden Eisenstab hindurch und bleibt zentimetergenau vor einem Holztor stehen. Die Kampfrichter prüfen jede Station mit wachem Blick und verteilen Punkte für die Geschicklichkeit des Fahrers. Dieser sitzt allerdings nicht hinterm Lenkrad, sondern steht mit einer Fernsteuerung neben seinem Fahrzeug, das auch nicht tonnenschwer ist, sondern bequem in eine mittelgroße Holzkiste passt. Bei den Deutschen Meisterschaften für Modelltrucks treffen sich an diesem Wochenende weit über 100 Bastler, unter anderem aus München, Recklinghausen und Dortmund, in der Kurpfalzhalle.

Als amtierender Titelträger richtet der Verein Funktions-Modell-Truck Kurpfalz (FMT) die 29. Ausgabe dieser Veranstaltung aus. „Die Halle können wir problemlos mieten, die Zusammenarbeit mit der Stadt klappt gut“, ist Vereinschef Stefan Müller froh.

Mit drei Vereinskollegen ist auch Manuela Böttcher vom Truck Modellbau Club (TMC) Berlin dabei. „Mein Mann hat mich vor zehn Jahren zum Modellbau gebracht“, erinnert sie sich. Zwischen der Begrüßung durch den Leimener Bürgermeister Hans Reinwald und dem Start der ersten Parcoursfahrten ist noch etwas Zeit, um die Besonderheiten des Wettkampfes zu erklären. Alle insgesamt 104 Teilnehmer treten mit einem Sattel- und mit einem Gliederzug mit Anhänger an. Die Hindernisse muss jeder vorher nach Augenmaß selbst einstellen und dann umfahren.

Gutes Augenmaß notwendig

Wer sich verschätzt, hat Pech. Auch das Einparken rückwärts und vorwärts will gelernt sein. „Mit dem Anhänger ist das einfacher“, beschreibt Manuela Böttcher, die in dieser Kategorie regelmäßig besser abschneide. Für Männer, Frauen und Junioren bis 16 Jahren gibt es jeweils getrennte Wertungen. Um den Gesamtsieg konkurrieren aber nur Dreierteams, von denen fünf Vereine je eins an den Start bringen. Die FMT Kurpfalz darf keine Mannschaft an den Start bringen, damit die nächste Deutsche Meisterschaft auf jeden Fall woanders stattfindet. Jeder Club muss außerdem Schiedsrichter stellen, die kurz vor dem Start ihre genauen Einsatzzeiten erhalten.

Bewertet werden nicht nur die Fahrkünste, sondern auch das bastlerische Geschick der Teilnehmer. Zwar kaufen sich die meisten ihre Trucks als Bausatz, doch wie man ihn zusammensetzt, ergänzt, bemalt, einzelne Teile oder sogar ein komplettes Fahrzeug selbst baut, bleibt jedem überlassen. Je nach Grad dieses Eigenanteils unterscheiden die Richter drei Kategorien und begutachten das Fahrerhaus, das Fahrgestell und den Anhänger. „Die Schiedsrichter sollten Modellbauerfahrung haben“, ergänzt Stefan Müller. Akribisch gehen diese von Tisch zu Tisch und fordern die Besitzer auf, ihre Trucks vorzuführen.

Mit leuchtenden Eis- und Feuermustern setzen einige Führerhäuser Akzente. Wer sich eine solche Gestaltung nicht selbst zutraut, kann die Dienste von Thomas Grocke in Anspruch nehmen. Der freundliche Fahrzeuglackierer sitzt hinter einem Tisch mit Farbfläschchen und sprüht mit einem Metallstift Farbe auf eine weiße Karosserie. „Ich bin zwar nicht im Verein, bemale aber die Fahrzeuge“, eröffnet er. Mit Schablonen und Fingerspitzengefühl bringt er seine Airbrushfarben auf die vorlackierten Flächen auf.

Mehr als das Gewinnen stehen jedoch der Spaß und das Fachsimpeln über das gemeinsame Hobby im Vordergrund, und so handelt es sich weniger um eine Meisterschaft als ein großes Familientreffen. „Heute Abend essen wir alle gemeinsam“, ergänzt Torsten Dünhölter. „Ich nehme seit über 20 Jahren an Meisterschaften teil und habe erst kürzlich meine erste Medaille gewonnen,“ beschreibt der Gütersloher. Die Fahrer der Interessengemeinschaft Modellbau (IGS) Siegerland freuen sich ausgelassen über ihren Sieg in der Mannschaftswertung und stemmen den Gewinnerpokal in die Luft. 2020 trifft sich die Modellbauergemeinschaft also in Siegen. Stefan Müller ist mit dem Ablauf zufrieden. „Alle haben uns für die Organisation gelobt. Aber mir fällt ein großer Stein vom Herzen, dass ich mich auch wieder anderen Sachen widmen kann.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.09.2019