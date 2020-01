Wichtige Nothilfe

Wenn Australien brennt, ist Solidarität gefragt. Die verheerenden Buschfeuer am anderen Ende der Welt sind auch unsere Sache – so wie die Klimakrise. Australier sind es gewöhnt, sich gegenseitig zu helfen, und sie wissen, wie man zusammenhält. Das bringt die Weite ihres Landes mit sich. Trotzdem sind zupackende Helfer aus Europa willkommen. Es ist richtig, dass etwa der Pfälzer Michael Sehr, Chef der Berufstierrettung Rhein-Neckar, sein Fachwissen in den Dienst der australischen Wildtiere stellt.

Der sechstgrößte Staat der Erde beherbergt Spezies, die nirgendwo sonst auf der Welt vorkommen. Experten befürchten, dass durch die vernichtenden Feuer Hunderte verschiedener Tier-und Pflanzenarten bedroht sind. Braunkopfkakadus, die nur noch auf Kangaroo Island vorkommen, könnten gar ganz ausgestorben sein. So ist ein Drittel der Insel völlig zerstört. Jetzt gilt es, überlebende Koalas, Kängurus, Wombats und Kleinbeutler einzufangen und schnellstmöglich zu versorgen. In den verkohlten Landschaften droht ihnen der Hungertod. Zudem machen Füchse und Katzen, die im Farmland überlebt haben, Jagd auf die geschwächten Wildtiere.

Aufwühlende Bilder

Sehr und sein Team aus deutschen Helfern unterstützen zwei private Auffangstationen und suchen in glühender Hitze stundenlang nach verletzten oder toten Tieren. Das ist keine Urlaubsreise, sondern Knochenarbeit. Auch mit den aufwühlenden Bildern müssen die Freiwilligen irgendwie klarkommen. Gut, dass ihnen die Einheimischen auch schöne Momente bescheren.

Die akute Katastrophenhilfe ist Sache von Experten. Aber beim Wiederaufbau nach den Buschfeuern können auch Freiwillige helfen, egal ob sie Bäume pflanzen oder in Tierprojekten arbeiten. Außerdem kann jeder im Alltag etwas dafür tun, dass solche Katastrophen nicht zum Normalfall werden. Denn der Klimawandel löst zwar keine Buschfeuer aus, aber er macht sie sehr viel schlimmer.

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.01.2020