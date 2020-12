Wie das Virus die Arbeit von Bestattern verändert

Rhein-Neckar.Wenn die Bestatterin und Trauerbegleiterin Elke Wiesneth an einen bestimmten Corona-Toten denkt, klingt sie besonders betrübt. Der Kranke aus der Nähe von Mannheim war nach der Diagnose in die Klinik gekommen. „Er war allein im Krankenhaus, seine Frau durfte nicht zu ihm“, schildert die 55-Jährige. „Am anderen Tag war er schon verstorben“ – keine 48 Stunden, nachdem die Familie von der Infektion erfahren hatte. Besonders alt war der Mann nicht. „Er hat erst im Sommer seine Rente beantragt“, so Elke Wiesneth, die für das Mannheimer Bestattungshaus Karcher arbeitet.

Wie andere Häuser hat Karcher vermehrt mit der Bestattung von Menschen zu tun, die an oder mit Corona gestorben sind – seit etwa zwei Wochen sei es fast jeder zweite bis dritte Fall. Die Menschen sterben oft einsam. „Die Hinterbliebenen tun sich sehr schwer damit, weil sie keinen Abschied nehmen können“, sagt Elke Wiesneth. Manche seien verzweifelt, Lebenspläne seien zerstört, Existenzen gefährdet, es gebe Zukunftsängste. Sie fühlt sich wie andere Bestatter und Trauerbegleiter verstärkt gefordert. Die Arbeit habe sich verändert, sagt die 55-Jährige. „Unsere Trauerbegleitung ist umfangreicher, das Auffangen der Hinterbliebenen, das Beruhigen.“

Mit FFP2-Maske und Schutzanzug

Die Arbeit der Bestatter beginnt nach dem Tod eines Corona-Patienten schon im Krankenhaus oder Pflegeheim. Ausgerüstet mit Schutzanzug, FFP2-Maske, Brille und zwei paar Handschuhen übereinander legen sie den Toten in einen Leichensack aus Kunststoff und dann in den Sarg, der abtransportiert wird. Manches ist kein Thema mehr. „Wir kleiden nicht mehr an“, sagt Elke Wiesneth mit Blick auf das Ansteckungsrisiko. Auch ein Abschied am offenen Sarg ist für die Angehörigen nicht mehr möglich, was für viele sehr schmerzhaft ist.

„Wir versuchen, es so gut wie möglich aufzufangen – durch Begleitung“, sagt die 55-Jährige. Wenn es Unmut gebe über die behördlichen Auflagen, gieße man kein Öl ins Feuer, sondern sei der ruhige Part. „Wir versuchen, positive Sachen in der Erinnerung wachzurufen.“ Zum Beispiel Gedanken an den letzten Sommer. Elke Wiesneth geht davon aus, dass sich solche Fälle häufen werden. „Da müssen auch wir als Bestatter sehen, dass wir einen seelischen Ausgleich haben“, sagt sie. Man brauche zuhause jemanden, mit dem man reden könne.

Eine Bestatterin aus Mannheim, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, erzählt von einer Corona-Patientin aus Ludwigshafen, die vom Krankenwagen daheim abgeholt wurde. Die 58-Jährige habe noch gewunken, habe ihr Mann berichtet. „Zwei Tage später war sie tot.“ Weil die Hinterbliebenen in solchen Fällen meist in Quarantäne seien, könnten sie nicht zum Bestatter kommen, sondern schilderten weinend am Telefon, dass sie keinen Abschied am Sterbebett hätten nehmen können. Psychisch sei es derzeit „sehr, sehr schlimm“, so die 49-Jährige, die es vermisst, die Gesprächspartner ansehen zu können. Sie biete ihnen an, sie bei Bedarf anzurufen, auch spätabends, sagt sie. „Ich möchte die Leute nicht allein lassen.“

Dass man den Hinterbliebenen den Abschied am offenen Sarg verwehren müsse, „trifft uns und unsere Arbeit ins Mark, weil es zum Wichtigsten gehört, was unsere Arbeit ausmacht: dass wir die Abschiednahme unterstützen“, sagt Bestatter und Trauerbegleiter Axel Hahn. Er fürchtet, dass es wegen der Beschränkungen „eine Menge ungetrauerter Trauer“ geben könnte. Andererseits fänden die Menschen schon immer ihren Weg des Abschiednehmens, sagt der Betriebsleiter des Mannheimer Bestattungsinstituts Bühn. Er spricht von einer Belastung, aber wenn man die Arbeit mit der von Lehrern und medizinischem Personal vergleiche, könne man nicht von einer extremen Belastung sprechen, „das wäre nicht angemessen“.

Kontrolle unklar

„Völlig ungeklärt“ ist für Hahn, wer auf dem Friedhof die limitierte Zahl der Trauergäste kontrollieren soll. Er sieht die Kommune gefordert. In Neustadt an der Weinstraße macht das laut Stadt das Friedhofspersonal, auch in Zusammenarbeit mit den Bestattern, in Heidelberg ebenfalls das Friedhofspersonal. Bei größeren Anlässen habe man aber auch schon Ordnungsamt oder Polizei als Hilfe geholt, so der Betriebsleiter der Friedhöfe, Wolfgang Becker.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.12.2020