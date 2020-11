Wie die Pfalz um einen geeigneten Umgang mit den Hitlerglocken ringt

Nach Jahrzehnten im Halbdunkel einer Kirche glänzt das umstrittene Stück Zeitgeschichte matt im Neonlicht des Museumsdepots von Speyer. Deutlich sind Reichsadler und Hakenkreuz an der Glocke zu erkennen, die bis 2019 in der Wendelinuskapelle von Essingen (Südliche Weinstraße) hing. Vorsichtig setzt ein Restaurator im Historischen Museum der Pfalz eine Bürste unweit der Jahreszahl 1936 an. „Die

...