Wie rechts ist die Burschenschaft Normannia?

Heidelberg/Mannheim.Nach dem Anfang September bekannt gewordenen mutmaßlich antisemitischen Vorfall bei der Heidelberger Burschenschaft Normannia steht diese heftig in der Kritik. Linke Gruppierungen wie die Antifaschistische Initiative Heidelberg oder die Autonome Antifa Freiburg bezeichnen sie etwa als „faschistische Kaderschmiede“. Führende Vertreter der Burschenschaft weisen dies zurück. Fest steht jedoch, dass es eine Reihe von Vorfällen gibt, die einen Teil der zuletzt etwa 100 Mitglieder in ein zumindest fragwürdiges Licht rücken.

„Antisemitische Gesinnung“

Auslöser der jüngsten Schlagzeilen war ein Ereignis in der Nacht zum 29. August diesen Jahres. Ein 25 Jahre alter Student mit jüdischen Vorfahren soll beim Besuch einer Feier im Normannen-Haus direkt unterhalb des Heidelberger Schlosses antisemitisch beschimpft, mit Geldmünzen beworfen und mit Gürteln geschlagen worden sein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen zehn Personen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung. Als Motiv vermuten die Ermittler „nicht zuletzt“ eine „antisemitische Gesinnung zumindest einzelner Beschuldigter in Interaktion mit gruppendynamischen Prozessen und Imponiergehabe“, wie es in einer Antwort des Innenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage des Mannheimer Landtagsabgeordneten Boris Weirauch heißt. Demnach gehören die Beschuldigten „den Burschenschaften Normannia Heidelberg, Ghibellinia zu Prag in Saarbrücken und Germania Köln sowie dem Verein Deutscher Studenten Asciburgia Mainz an. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, die Ermittlungen noch im Herbst abschließen zu können. Als Reaktion auf den Vorfall hat die Normannia die Gruppe ihrer studierender Mitglieder aufgelöst.

Bei rechtsextremer Gruppe aktiv

Einer der Beschuldigten in dieser Sache, der laut Staatsanwaltschaft zum Tatzeitpunkt der Normannia angehörte, wird zudem der „Identitären Bewegung“ zugerechnet. Diese gilt als rechtsextrem und wird deshalb vom Verfassungsschutz beobachtet. „Den Sicherheitsbehörden des Landes Baden-Württemberg sind Verbindungen zwischen der ,Identitären Bewegung’ und der Burschenschaft Normannia Heidelberg bekannt“, teilt so auch das Innenministerium mit. Weiter heißt es, über diesen Beschuldigten lägen zudem „staatsschutzrelevante Erkenntnisse“ vor. Das heißt, gegen ihn wurde zumindest einmal wegen einer politisch motivierten Straftat ermittelt. Details dazu wurden nicht genannt. Beispiele für solche Taten sind das Zeigen des „Hitlergrußes“, das Aufmalen von Hakenkreuzen, aber auch das Beschädigen von Wahlplakaten.

Angriff auf andere Studierende

Ein weiterer Vorfall hat sich am 1. Mai 2019 ereignet. Nachdem sie sich zufällig in der Altstadt begegnet und in Streit geraten waren, marschierten laut Staatsanwaltschaft wenig später Normannen zum Haus der Studentenverbindung Rupertia und griffen dort Anwesende an. Die Staatsanwaltschaft ermittelte anschließend gegen drei Normannia-Mitglieder. Einer wurde im Juni dieses Jahres wegen gefährlicher Körperverletzung vom Amtsgericht schuldig gesprochen. Das Urteil ist der Staatsanwaltschaft zufolge noch nicht rechtskräftig. Ein Zweiter soll den „Hitlergruß“ gezeigt haben. Dieses Verfahren wurde jedoch mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt. Das Ermittlungsverfahren gegen den dritten Beschuldigten, ebenfalls wegen Körperverletzung, läuft noch.

Linkes Zentrum gestört

Auch in Mannheim ist ein Normanne der Staatsanwaltschaft Heidelberg zufolge aufgefallen. Nachdem am 19. Januar 2019 die Eröffnungsfeier des linken Zentrums „Ewwe longt´s!“ in der Neckarstadt von einer etwa zehnköpfigen Gruppe unter anderem mit Pfefferspray gestört worden war, habe es wegen des „Verdachts einer politisch motivierten Straftat von mindestens einem Mitglied der Normannia“ ein Verfahren gegeben. Die federführende Staatsanwaltschaft Mannheim teilt dazu jedoch mit, dass es zum damaligen Zeitpunkt keine Hinweise gab, dass ein Normanne an der Tat beteiligt war. Dennoch erklärte der Vorsitzende der Burschenschaft gegenüber dieser Redaktion, man habe nach diesem Vorfall Personen „aus unserem Kreis entfernt“.

Foto mit „Hitlergruß“

Ein Bild aus dem Haus der Burschenschaft hat ebenfalls für Aufsehen gesorgt. Ein Gast hat dort einen „Hitlergruß“ gezeigt – während direkt neben ihm ein „Alter Herr“ der Normannia saß, also ein Mitglied, das sein Studium längst beendet hatte. Da es sich bei Letzterem um einen Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft des Mannheimer Energiekonzerns MVV handelte, reagiert das Unternehmen unmittelbar auf die Veröffentlichung und hat den Mann entlassen. Wann das Bild entstanden ist, steht nicht fest. Doch der frühere Vorsitzende der Normannia bestätigte gegenüber dieser Redaktion, dass die Aufnahme im Haus der Burschenschaft gemacht wurde. Auch wegen dieses Fotos ermittelt die Staatsanwaltschaft.

„Heil Hitler“ am Telefon

Ein weiterer Vorfall im Normannen-Haus, den der frühere Vorsitzende gegenüber dieser Redaktion bestätigte, sorgte ebenfalls für Aufsehen. Bei einem hausinternen Anruf soll ein studierendes Mitglied sich zumindest einmal mit „Heil Hitler“ gemeldet haben. Daraufhin sei er auf Aufforderung aus der Vereinigung ausgeschieden.

Hinweise auf Rechtsradikale

Hinweise auf rechtsradikale Umtriebe in ihrem Haus hat die Führungsriege der Normannia bereits im Sommer 2019 von einem Mitglied per Mail erhalten, wie der seinerzeitige Vorsitzende gegenüber dieser Redaktion bestätigte. Daraufhin habe es interne Ermittlungen gegeben. Diese seien jedoch zu dem Ergebnis gekommen, dass sich die Vorwürfe nicht belegen ließen. Darum seien die Führungsgremien davon ausgegangen, dass es sich um einen „Racheakt“ gehandelt habe. Denn dem Mitglied, das die Vorwürfe erhoben hatte, sei wegen wiederholten Drogenkonsums zuvor der Austritt nahegelegt worden, den dieser dann auch vollzogen habe.

Im Nachhinein bewertet so mancher die Lage jedoch offenbar anders: So ist der ehemalige Vorsitzende der Burschenschaft und stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende in Mannheim, Egon Manz, inzwischen aus der Normannia ausgetreten – ebenso wie ein früherer Chefvolkswirt von Union Investment.

