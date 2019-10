Wieder Unfall auf der A 6

Durch den Aufprall verkeilte sich der VW Polo unter dem Auflieger. © Priebe

Hockenheim.Bei einem Unfall auf der Autobahn 6 bei Hockenheim ist am Dienstag ein 36-jähriger Kleinwagenfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war er gegen 11 Uhr auf der rechten Spur mit seinem VW Polo in einen beladenen 40-Tonner geprallt. Sein Wagen rutschte dabei unter den Lkw-Anhänger, so dass die Feuerwehr den eingeklemmten Mann aus dem Wrack befreien musste. Er wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Laut Polizei waren wohl Unachtsamkeit und nicht angepasstes Tempo die Unfallursachen.

Während der Bergungsarbeiten mussten der rechte und der mittlere Fahrstreifen gesperrt werden. Der Verkehr staute sich auf mehr als vier Kilometern. sin

