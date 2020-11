Wieder vermeintliche Microsoft-Betrüger am Telefon

Rhein-Neckar.Der Polizei im pfälzischen Edenkoben sind in den vergangenen Tagen mehrere Anrufe von vermeintlichen Mitarbeitern der Firma Microsoft gemeldet worden. Die Betrüger erklärten, Service-Arbeiten am PC der Angerufenen vornehmen zu wollen. Die Polizei rät dazu, den Hörer gleich wieder aufzulegen. Auf keinen Fall dürfe man Konto- oder Kundendaten herausgeben. In Schifferstadt, Böhl-Iggelheim und Altrip wurden der Polizei zudem fünf Anrufe gemeldet, bei denen sich Personen fälschlicherweise als Enkel oder Polizeibeamte ausgaben. Glücklicherweise beendeten alle Angerufenen die Gespräche.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 22.11.2020