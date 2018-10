Wiesloch: 100 000 Euro Schaden nach Brand in Motorradclub-Vereinsheim

Wiesloch.Das Vereinsheim eines Motorradclubs ist am Sonntagmorgen in Wiesloch vollständig abgebrannt. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, rückten die Einsatzkräfte gegen 6.50 Uhr zu dem Feuer in der Straße "In den Auwiesen" aus. Die Feuerwehr konnte den Brand bis gegen 8 Uhr nahezu löschen. Einzelne Glutnester waren aber zunächst noch vorhanden und mussten weiterhin bekämpft werden.

Durch das Feuer kam es zu einer starken Rauchentwicklung in dem Gebiet, die auch nach der Löschung noch anhielt. Bei dem Vorfall gab es keine Verletzten. Die Brandursache war zunächst unklar und sei Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, so ein Sprecher. Die genaue Höhe des Sachschadens soll im Laufe des Tages weiter untersucht werden. Ersten Schätzungen zufolge liegt sie bei mehr als 100 000 Euro.