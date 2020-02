Wiesloch: Auto brennt auf A5 – Autobahn gesperrt

Wiesloch.Aufgrund eines Autobrandes ist die A5 in Richtung Karlsruhe auf Höhe Wiesloch/Walldorf am Samstagmorgen gesperrt worden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, geriet der Pkw kurz vor der Abfahrt Walldorf/Wiesloch aus noch unbekannter Ursache in Brand.

Die A5 Frankfurt Richtung Karlsruhe ist zwischen Heidelberg/Schwetzingen und Walldorf/Wiesloch wegen Löscharbeiten zurzeit gesperrt (Stand 11.15 Uhr). Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz. Es bildete sich ein Stau. Nähere Informationen sind noch nicht bekannt.