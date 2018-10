Wiesloch: Feuer in Vereinsheim ausgebrochen

Wiesloch.In einem Vereinsheim in Wiesloch hat es am Sonntagmorgen gebrannt. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, rückten die Einsatzkräfte gegen 6.50 Uhr zu dem Einsatz aus. Bei dem brennenden Gebäude handelte es sich um das Vereinsheim eines Motorradclubs in den Auwiesen. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte das Feuer gegen 7.56 Uhr gelöscht werden. Einzelne Glutnester waren zu dem Zeitpunkt noch vorhanden und wurden weiterhin bekämpft.

Durch das Feuer kam es zu einer starken Rauchentwicklung in dem Gebiet, die auch nach der Löschung noch anhielt. Niemand wurde durch das Feuer und bei den Löscharbeiten verletzt. Die Brandursache ist unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Höhe des Sachschadens wird im Verlauf des Tages weiter untersucht. Schätzungen zufolge liegt der Schaden bei über 100.000 Euro. (pol/onja)