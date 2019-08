Wiesloch: Großbrand auf Wertstoffhof

Wiesloch.Zu einem Großbrand ist es in der Nacht auf Dienstag auf dem Gelände eines Wertstoffhofes in Wiesloch gekommen. Wie die Polizei mitteilte, geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Mulch- und Komposthaufen und daneben gelagertes Holz auf dem verschlossenen Gelände der AVR Anlage gegen 1 Uhr in Brand. Insgesamt erstreckte sich das Feuer auf eine Fläche von etwa 40 mal 100 Metern. Die Katastrophenwarn-App Nina meldete, dass Anwohner in Wiesloch, St-Leon Rot und Walldorf aufgrund der starken Rauchentwicklung gebeten werden, Türen und Fenster zu schließen.

Die alarmierte Feuerwehr verhinderte, dass der Brand auf benachbarte Gebäude übergriff. Für die Löscharbeiten war auch ein Bagger von Nöten, der den Abfallhaufen auseinander zog. Letztendlich entschied sich die Feuerwehr, den Abfall kontrolliert abbrennen zu lassen. Dies kann laut Polizei noch bis etwa 7 Uhr andauern. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Weitere Informationen sind noch nicht bekannt.