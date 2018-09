Wiesloch: Junggesellenabschied endet in Schlägerei

Wiesloch.Eine Gruppe Junggesellenabschied feiernder Männer hat am Samstagabend in Wiesloch eine Massenschlägerei ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten gegen 21.15 Uhr zu der Schlägerei in die Hauptstraße. Bisher sei bekannt, dass die siebenköpfige Gruppe in angetrunkenem bzw. betrunkenem Zustand durch die Hauptstraße zog, vor einer Eisdiele in der Hauptstraße Halt machte und die vor dem Café sitzenden Gäste beleidigt haben soll. Schließlich sei der Streit vollends eskaliert und ein Großteil der Anwesenden schlug bzw. trat aufeinander ein. Auch Stühle und Tische sollen geflogen und zu Bruch gegangen sein. Ein 41-jähriger Mann wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, ebenso ein 24-Jähriger aus der Gruppe der "Angreifer".

Derzeit ermittelt die Polizei gegen fünf junge Männer im Alter zwischen 24 und 36 Jahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und der Beleidigung. Ob die Aggressoren ausländerfeindliche Parolen brüllten, ist ebenfalls Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 bei der zu melden.