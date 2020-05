Wiesloch: Mann soll acht Monate alten Sohn getötet haben

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis.

Ein 40-jähriger Mann aus Wiesloch steht unter dringenden Verdacht, seinen acht Monate alten Sohn getötet zu haben. Das teilten die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim mit. Demnach ist Haftbefehl gegen den Mann erlassen worden.

Am Morgen des 22. Mai hatte der Beschuldigte die Polizei verständigt und den Beamten mitgeteilt, dass sein Kind tot sei. In der Wohnung des Mannes fanden die Polizisten die Leiche des kleinen Jungen. Schon da habe ein gewaltsamer Tod nahegelegen, heißt es in der Mitteilung.

Nachdem die Rechtsmedizin bestätigt hatte, dass der Säugling nicht eines natürlichen Todes verstorben war, hatte die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen Verdacht auf Totschlags gegen den Mann beantragt. Diesen hat der Haftrichter am Samstag erlassen. Die Ermittlungen dauern an.