Wiesloch: Schwerer Unfall auf Kreuzung - eine Person lebensgefährlich verletzt

Wiesloch.Bei einem schweren Unfall am Samstagmittag auf der L723 an der Einmündung Wieslocher Straße in Wiesloch sind zwei Personen verletzt worden, eine davon lebensgefährlich. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, waren an dem Unfall drei Fahrzeuge beteiligt. Ein Hubschrauber transportierte die Verletzten in ein Krankenhaus. Die Unfallursache und der genaue Unfallhergang waren am Samstagmittag zunächst noch unbekannt.

Die Straße ist am Samstagmittag gesperrt worden. Weitere Informationen sind noch nicht bekannt.