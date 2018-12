Wildschweine ruinieren Stadion-Geläuf

Hassloch.Die international renommierte Pferderennbahn am Waldrand im Süden von Hassloch ist zur Zeit in einem desolaten Zustand – wegen einer Rotte von etwa zwei Dutzend Wildschweinen, die auf Futtersuche das Geläuf der Bahn auf einer Länge von mehreren hundert Metern regelrecht „umgepflügt“ haben. „Wir werden unseren Renntag an Fronleichnam am 20. Juni vermutlich absagen und nach Mannheim verlegen müssen,“ sagte gestern Oliver Jung, Vizepräsident und Geschäftsführer des Pfälzer Rennvereins. „Eine Zusage von dort haben wir schon.“

Elektrozaun ohne Wirkung

Die Wildschweine aus dem nahen Hasslocher Wald suchen schon seit Jahren die nahe Rennbahn auf der Suche nach Engerlingen und anderen „Leckerbissen“ im Boden des Geläufs heim – aber so schlimm wie in diesem Jahr waren die nächtlichen Attacken der Schwarzkittel noch nie.„Wir haben einen Elektrozaun installiert, aber das ist leider ohne größere Wirkung geblieben, denn nun kommen die Wildschweine über den Rehbach auf unser Gelände, den wir nicht absperren können,“ sagte Jung. Bisher war es möglich, das Geläuf durch eine Neueinsaat im Frühjahr rechtzeitig vor dem ersten Renntag wieder in Ordnung zu bringen, aber nun zweifeln selbst die größten Optimisten daran, dass dies auch 2019 vor dem Fronleichnam-Renntag am 20. Juni möglich sein wird. „Das überörtliche Renndirektorium will natürlich wissen, ob wir für den Renntag im Juni gerantieren können. Aber das können wir eben nicht, weil wir nicht exakt wissen, ob eine Neueinsaat rechtzeitig die aufgewühlte Grasnarbe schließt,“ äußerte Jung seine Zweifel. „Außerdem halten sich die Wildschweine ja nicht an unsere Termine...“

Die Schwarzkittel sind seit Jahren nicht nur für den Rennverein eine Plage, sondern auch für Kleingärtner. „Wir haben keine Ahnung, wie viele Wildschweine es bei uns im Hasslocher Wald gibt, aber es sind auf jeden Fall zu viele,“ klagte Jung, der nun auch auf Hilfe durch die Jägerschaft hofft. Finanzieller Schaden entsteht dem Rennverein durch den Wildschwein-Einfall nicht, weil viele ehrenamtliche Helfer wie Bauern und Firmen bisher mit ihrem Maschinen das aufgewühlte Geläuf wieder rechtzeitig in Ordnung brachten. Jung: „Aber auf Dauer ist das keine Lösung. Wir brauchen Abhilfe auf längere Sicht.“ rs

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.12.2018