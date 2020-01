Wind sorgt für Unfälle

Der 49-jährige Fahrer des umgekippten Lastwagens wurde verletzt. © Polizei

Rhein-Neckar.Starker Wind hat am Dienstag in der Region mehrere Unfälle verursacht. Wegen einer Böe ist am Morgen etwa ein 49 Jahre alter Mann auf der Autobahn 6 bei Wattenheim (Landkreis Bad Dürkheim) mit seinem Sprinter gegen die Leitplanke gekracht und umgekippt. Der Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Demnach verlor der Mann wegen des Windes die Kontrolle über den Wagen, prallte in die Leitplanke, kippte um und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Während der Bergung waren die mittlere und linke Spur in Richtung Saarbrücken zeitweise gesperrt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 26 000 Euro.

Auf der A 65 bei Edenkoben wurde eine Absetzmulde vom Anhänger eines Lastwagens gerissen. Ein Windstoß hatte die Metalldecke angehoben, die dann mit einem Brückenbauwerk kollidierte. Brücke und Fahrbahn wurden beschädigt. Die Autobahn war für zwei Stunden gesperrt. Der Schaden beläuft sich auf rund 25 000 Euro. Zwischen Edingen und Neckarhausen riss der Wind einen Baum um, der auf der Hauptstraße landete und für Verkehrsbehinderungen sorgte. lrs/jei

