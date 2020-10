Windiger und nasser Donnerstag erwartet

Rhein-Neckar.Der Donnerstag in der Metropolregion wird windig und nass. Es bleibt stark bewölkt bis bedeckt. Erst fällt verbreitet, im Laufe des Vormittags seltener, am Nachmittag und Abend aber häufiger Regen. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 15 Grad. Dazu weht ein böiger Südwestwind.

Am Wochenende können sich die Menschen in Baden-Württemberg auf freundliches Wetter einstellen. Nachdem sich der Nebel verzogen hat, wird es am Samstag und Sonntag oft sonnig.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.10.2020