Wintereinbruch beschert Blechschäden

Rhein-Neckar.Trotz Warnungen des Deutschen Wetterdienstes hat der Wintereinbruch mit Schnee und Glatteis einige Fahrer am Dienstagmorgen kalt erwischt. Leichtverletzte, Blechschäden, querstehende Lkw, Staus im Berufsverkehr und verspätete Busse bei der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft beherrschen am frühen Morgen das Bild.

So prallt ein 50-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug auf der B 39 bei Hockenheim in die Leitplanken. Laut Polizei war er gegen 5.20 Uhr mit seinem Sattelzug auf der B 39 in Richtung Schwetzingen unterwegs, als er kurz nach der Ausfahrt Hockenheim-Mitte auf der schneeglatten Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert, nach links von der Fahrbahn abkommt, in die Leitplanken kracht und diese auf einer Länge von zehn Metern beschädigt. Insgesamt verzeichnet das Präsidium Mannheim 30 schneebedingte Unfälle mit einem Gesamtschaden von mindestens 100 000 Euro. Glimpflich geht ein Schulbusunfall zwischen Gauangelloch und Bammental aus. Hier kommt der mit 50 Schülern voll besetzte Bus auf der Gefällstrecke am Ortseingang von Bammental ins Schleudern, prallt mit der rechten Fahrzeugseite in die Leitplanken und bleibt dort stehen. Weil die Türen blockierten, müssen die Schüler eine Stunde in dem Gefährt verharren.

Streudienste im Einsatz

Im Dauereinsatz sind die Streufahrzeuge auch im Kreis Bergstraße. Hier nimmt die Polizei von sechs bis 7.30 Uhr auf den Autobahnen zwischen Lorsch und Viernheim elf Unfälle auf. Ein Mensch sei dabei verletzt worden. So kommt ein Fahrer mit seinem VW auf der A 67 bei Lorsch von der glatten Fahrbahn ab, durchbricht einen Wildschutzzaun, überschlägt sich und bleibt zwischen Bäumen stehen.

Die Autobahnpolizei Ruchheim registriert bis sieben Uhr sechs witterungsbedingte Unfälle mit einem Schaden von mehr als 80 000 Euro. Unter anderem ist ein VW-Fahrer bei Speyer mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf der A 61 unterwegs. Als er von der Straße gerät, überschlägt sich sein Auto und landet auf dem Dach. Der 38-jährige Fahrer verletzt sich laut Behörden leicht. Auch die Landauer Polizei meldet aus der Nähe von Bad Bergzabern einen Glatteisunfall, bei dem ein 22-Jähriger mit seinem Wagen auf dem Dach liegenbleibt. Verletzt wird er nicht.

Die Wormser Polizei meldet gleich zwei Unfälle mit Fahrern, die noch mit Sommerreifen unterwegs sind. So prallt bei Worms-Mörstadt ein 20-jähriger Pkw-Lenker wegen nicht angepasster Geschwindigkeit gegen einen Baum. Er kommt leicht verletzt in eine Klinik.

Im gesamten Bereich der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) kommt es im Berufsverkehr wegen vereister Weichen zu Behinderungen. Das teilte die RNV mit. Auch viele Busse – vor allem in Heidelberg – hätten Verspätung gehabt. sin

