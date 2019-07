Winzer zeigen sich

Leimen.Weinliebhabern und Fachbesuchern gibt der 1. Internationale Weißburgunder-Gipfel am Samstag, 13. Juli, von 15 bis 21 Uhr die Gelegenheit, über 90 nationale und internationale Top-Winzer aus den weltweit besten Weißburgunder-Regionen im Portland Forum Leimen (Festhallenstraße 1) zu treffen. Das Ticket für die Winzerpräsentation kostet 22 Euro im Vorverkauf, an der Tageskasse 29 Euro. Zudem werden um 16 und 18 Uhr zwei kommentierte „Masterclass“-Verkostungen sowie am Vormittag, ab 9 Uhr, ein Symposium mit Podiumsdiskussion und Vorträgen angeboten.

Den Auftakt zum Weißburgunder-Gipfel bildet am Freitag, 12. Juli, 19 Uhr, ein „Weißburgunder Best Friends Abend“ im Weingut Heitlinger. Tickets und mehr Infos gibt es unter weissburgunder-gipfel.de. mav

