Winzerfestumzug wird „königlich“

„Wir hoffen, dass an diesem Tag die Sonne scheint“, blickt der Neustadter Touristik-Chef Martin Franck mit etwas Bangen in den Pfälzer Herbst, denn die Hundertschaft der gekrönten Häupter soll den Umzug zu Fuß und in einer großen Gruppe bewältigen. Problemlos wird das „Hoheitentreffen“ bereits am Vormittag eröffnet, wenn der Neustadter Oberbürgermeister Marc Weigel und Michael Heinz, der Vorsitzende des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar, im historischen „Spiegelpalast“ auf dem Hetzelplatz die „Royals“ empfangen.

Treffen alle zwei Jahre

Die Hoheiten treffen sich auf Einladung des „Zukunftsvereins“ zum vierten Mal seit 2012. Alle zwei Jahre sollen die Königinnen, die als „Tollitäten“ bereits im Winter, als Blütenköniginnen im Frühjahr, als Obst- und Gemüseköniginnen im Sommer und als Weinhoheiten im Herbst für regionale Bedeutsamkeiten ihr Haupt krönen lassen, diese Tradition gemeinsam sichtbar werden lassen.

„Es ist auch ein Dankeschön an das ehrenamtliche Engagement in Südhessen, Nordbaden und in der Pfalz,“ sagt Geschäftsführerin Kirsten Korte.

