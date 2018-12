„Wir haben noch viele Fragen“

Heßheim.Fast zweieinhalb Stunden hat sich der Verbandsgemeinderat Heßheim-Lambsheim (Rhein-Pfalz-Kreis) gestern Abend den massiv verunsicherten Bürgern gewidmet. Mehr als 200 Menschen sind ins Bürgerhaus gekommen, um nähere Informationen über das tragische Unglück mit zwei Toten zu hören – aber auch, um ihre Angst, Verunsicherung und ihren Zorn zu artikulieren. Im Mittelpunkt: der „bedauerliche Störfall vom 21. August“, wie Verbandsbürgermeister Michael Reith es nennt. An diesem Tag kamen morgens zwei Mitarbeiter des Sonderabfallzwischenlagers auf dem Heßheimer Deponiegelände zu Tode, als sie einen 60-Liter-Kanister vor der Halle aufschraubten. Die Kernfrage bleibt am gestrigen Abend indes unbeantwortet: Wie kam das Gift in den Kanister?

Wässrige Abfälle in Kanistern

„Wir haben auch noch viele Fragen“, sagt Staatssekretär Thomas Griese aus dem rheinland-pfälzischen Umweltministerium. Denn eigentlich hätte das Unglück beim Aufschrauben des Fasses nichts passieren dürfen. In den Kanistern sollten sich so genannte wässrige Säureabfälle aus dem Wormser Werk des Spezialchemie-Herstellers Evonik befinden. Das sind Abfälle, die bei der Prüfung von Abwässern anfallen. Mit ihrer Hilfe testen Industrieunternehmen oder Kläranlagen, dass keine verbotenen Dinge ins Abwasser gelangen.

Die Kanister seien am 8. August bei Evonik in Worms abgeholt worden und hätten bis zum 21. August auf dem Gelände des Süd-Müll-Zwischenlagers gestanden, sagt der Staatssekretär. „Was dann passiert, ist bisher nicht geklärt.“ An irgendeiner Stelle der Kette muss laut Griese Blausäure-haltiges Material hinzugefügt worden sein. Denn sonst hätte kein Cyanid darin sein können. Wer aus welchem Grund die Blausäure in die Kanister gegeben habe, ob aus Vorsatz, Fahrlässigkeit oder Unwissenheit, wisse man nicht. Das herauszufinden, sei Sache der Staatsanwaltschaft. Die Aufsichtsbehörde untersuche parallel dazu, ob es Defizite gebe, die behoben werden müssten.

Kritik auch am Sachverständigen

Für die rund 200 Interessierten im Heßheimer Bürgerhaus reichen die Antworten und Erläuterungen der Fachleute der Struktur- und Genehmigungsdirektion und vom TÜV Saar nicht aus. Sprecher der Bürgerinitiative „Schutzgemeinschaft gegen die Mülldeponie“ wettern gegen den Sachverständigen, der durch den Betreiber Süd-Müll beauftragt worden war. „Wir beantragen einen unabhängigen Sachverständigen“, sagt der zweite Vorsitzende, der Initiative, Michael Hieronimus. „Der Teufel schickt jemanden, der seine eigene Hölle überwacht. Das läuft so nicht“, wettert er. Auch habe es niemals eine Standortprüfung für das Zwischenlager gegeben, kritisieren die Gegner. Die Schutzgemeinschaft habe jahrelang auf die Gefährlichkeit der Deponie und des Lagers hingewiesen.

Nach zwei Tagen wieder geöffnet

„Mir ist das alles nicht volksnah genug“, beschwert sich eine Bürgerin über die fachlichen Wortwechsel zwischen Experten und Schutzgemeinschaft. „Besteht für uns immer noch eine Gefahr? Ich lebe hier und ziehe meine Kinder groß“, fragt sie. Der Staatssekretär antwortet: „Nach unserem Kenntnisstand: keine Gefahr.“ Das provoziert Hohngelächter bei einem Großteil des Publikums.

„Sie wollen eine Gefährdung ausschließen und wissen noch nicht mal, was in dem Fass drin war? Ich bin sprachlos“, sagt ein Bürger. Das schließe man aus den Blutuntersuchungen bei den Einsatzkräften, die keine Rückstände ergeben hätten, entgegnet Staatssekretär Griese.

Kritisiert wird auch, dass das Zwischenlager zwei Tage nach dem Unglück wieder geöffnet worden sei, obwohl die Umstände bis heute nicht geklärt seien. Die Staatsanwaltschaft habe die Anlage freigegeben, und es habe keine Zweifel an deren Ordnungsmäßigkeit bestanden, sagen die Fachleute.

