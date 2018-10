„Wir sind einfach fassungslos“

Kirchheim.Im Schatten der protestantischen Kirche bahnt sich eine Mutter mit vier Kindern schüchtern ihren Weg durch Kamerateams und Fotografen, die sich nach dem Familiendrama mit zwei Toten und zwei schwer verletzten Polizisten im pfälzischen Kirchheim versammelt haben. „Einfach unfassbar, in unserer Idylle rechnet ja kein Mensch mit so was. Selbst das SEK war da und der Polizeihubschrauber kreiste die ganze Zeit über dem Ort“, sagt ein Anwohner und deutet auf die gesperrte Bundesstraße 271, die direkt am unscheinbaren Winzerhaus der Familie vorbeiführt.

Mit Schere attackiert

„Am Morgen hat es Streit zwischen der Mutter und ihrem 25 Jahre alten Sohn gegeben“, berichtet der Leitende Oberstaatsanwalt in Frankenthal, Hubert Ströber. „Die 56-Jährige verständigte die Polizei und berichtete, dass ihr Sohn einen psychotischen Schub hat, unter Drogeneinfluss steht und sie angreift“, so Ströber. Der Vater sei nicht zuhause gewesen. Als ein Streifenwagen aus Grünstadt eintrifft, habe der 25-Jährige die Beamten mit einer Schere attackiert. „Um gegen sie gerichtete Angriffe abzuwehren, haben die Beamten von der Schusswaffe Gebrauch gemacht“, so der Behördenchef weiter. „Der Angreifer ist nach der rechtsmedizinischen Untersuchung vor Ort an mehreren Schussverletzungen gestorben.“ Die Mutter sei bereits tot gewesen, als die Polizisten in dem Haus ankamen. „Die Frau hatte heftige Verletzungen am Kopf und mehrere Wunden am Körper, die auf Stiche hindeuten.“ Einschüsse seien bei der Untersuchung der 56-Jährigen bislang nicht erkennbar gewesen. Näheres müsse nun die Obduktion ergeben, die am Wochenende in der Mainzer Rechtsmedizin durchgeführt werden soll. Mit Ergebnissen rechnet Ströber Anfang kommender Woche.

Ob der 25-Jährige bereits polizeibekannt war und ob es häufiger Gewalt in der Familie gegeben hat, kann der Leitende Oberstaatsanwalt noch nicht sagen. „Allerdings war der junge Mann wegen psychischer Probleme in Behandlung.“

Bei dem Einsatz seien eine 31 Jahre alte Polizeibeamtin und ihr 56-jähriger Kollege durch Stiche schwer verletzt worden. „Die Frau hat Kopfverletzungen erlitten und musste operiert werden, ihr Kollege ist leichter verletzt worden“, so Ströber. Lebensgefahr bestehe glücklicherweise bei beiden nicht. „Wir hoffen, dass wir den Sachverhalt durch die Vernehmung der Polizisten und die Auswertung der Spuren weiter aufklären können“, verweist er darauf, dass die Untersuchungen gerade erst begonnen haben. Seine Behörde ermittle auch gegen die verletzten Beamten. Das müsse routinemäßig gemacht werden, sobald der Verdacht auf eine strafbare Handlung vorliege.

„Wir sind einfach fassungslos. Ich kenne die Familie seit 20 Jahren, da war der Junge noch klein“, sagt eine Anwohnerin, die ihren Namen nicht nennen möchte. Von Streit zwischen den Eltern und ihrem erwachsenen Sohn, der im Haus seiner Großmutter direkt neben dem Elternhaus wohnte, habe sie nie etwas mitbekommen. Auch von Drogen weiß sie nichts. „Der ist manchmal im Stechschritt hier vorbeigegangen und war eher still, aber sonst kann ich nicht viel über ihn sagen. Irgendwie lebt ja doch jeder sein eigenes Leben.“

Feuerwehr stellt Sichtschutz auf

„Der ist öfter mal ausgetickt, der Sohn“, sagt ein Schüler, der mit seinem Freund vor der Polizeiabsperrung steht. Während Mitarbeiter der Kriminaltechnik in weißen Overalls aus dem Anwesen kommen, erzählt ein älterer Mann, dass die getötete 56-Jährige in der Küche der kommunalen Kindertagesstätte gearbeitet hat. „Eine nette Frau, die kennen viele hier im Ort, das ist eine alt eingesessene Kirchheimer Familie“, sagt er. „Für uns ist es fürchterlich, das mitzuerleben, so etwas lässt einen nicht kalt.“ Derweil stellt die Freiwillige Feuerwehr eine Sichtschutzwand vor dem engen Hof auf, und Polizeibeamte dirigieren Passanten am Tatort vorbei. Die Rollläden im Erdgeschoss des gepflegten Hauses sind heruntergelassen.

„Ich habe Schüsse gehört, als ich meine Tiere gefüttert habe und bin sofort in den zweiten Stock gerannt, heute weiß man ja nie“, sagt eine Anwohnerin. Sie habe Polizeiautos und kurz darauf einen Rettungswagen gesehen und einen Hubschrauber gehört. Zunächst kursierten auch Gerüchte, dass der Angreifer bewaffnet durch den Ort läuft. „Die Polizisten haben mir dann aber gesagt, dass keine Gefahr besteht“, sagt die Frau.

