„Wir sind wieder Nachbarn“

Frankenthal.Mit flinken Fingern setzt Gunter Demnig die golden schimmernden Betonwürfel in das Pflaster des Gehwegs vor dem Frankenthaler Justizzentrum. Sein Hammer saust mit dumpfem Klang auf neun Steine, die der Künstler sorgfältig einpasst. Mehr als 70 000 solcher „Stolpersteine“ hat der Mann mit dem Schlapphut in Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialmus schon verlegt. „Ich hoffe, dass die Menschen kurz innehalten, und vielleicht an die Zeit denken, in der hier kein Recht, sondern Unrecht gesprochen wurde“, sagt Demnig und widmet sich seiner Arbeit. Gewissenhaft verteilt er Basaltsplitt zwischen den neuen Steinen vor dem Eingangsportal des Landgerichts.

Biografien und Erinnerungen

„Hier laufen heute große Strafprozesse in rechtsstaatlichem Rahmen unter Beachtung der Menschenwürde vor unabhängigen Richtern. In der Nazi-Zeit sind hier in Frankenthal Menschen wegen ihrer Religion verfolgt worden, Menschen, die unsere Nachbarn waren“, sagt Landgerichtspräsident Harald Jenet. Schüler des Karolinen-Gymnasiums geben den „gedemütigten und entrechteten Menschen, die hier als Juristen tätig waren“, wieder einen Namen: „Hier arbeitete Ferdinand Georg Altschüler – entlassen 1933, deportiert 1945 Theresienstadt, befreit“ ist auf dem ersten glänzenden Würfel zu lesen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Altschüler in Frankenthal Landgerichtspräsident. „Der Anwalt Moritz Mayer war vier Jahre lang Stadtrat und ehrenamtlich engagiert, er ist 1942 nach Theresienstadt deportiert und dort ermordet worden“, deutet Demnig auf den nächsten Stein.

„Dem Rechtsanwalt Ludwig Nachmann – der im Ersten Weltkrieg als Frontsoldat ausgezeichnet wurde – gelingt 1937 die Flucht, seine Eltern werden in Theresienstadt ermordet, er selbst emigriert in die USA und wird Manager eines Nachtclubs in Philadelphia“, fasst eine Schülerin ein weiteres Schicksal in Worte und legt eine Rose auf den nächsten Stolperstein. „Friedrich Jakob Becker – bis 1926 Präsident des Frankenthaler Landgerichts – tritt den neuen Machthabern entgegen und wird 1933 zwangspensioniert, er stirbt 1938, seine Witwe begeht 1943 Selbstmord, als sie deportiert werden soll. Alfons Kalter kommt in Schutzhaft, weil er sich den Nazis entgegenstellt, wird freigelassen und begeht vor einer Befragung der Polizei in Mannheim Selbstmord.“ Mehr als 50 Gäste – darunter weit gereiste Nachkommen von Becker und Altschüler – verfolgen stumm, wie Neunt- und Zwölftklässler der Fachschaft Geschichte die Schicksale der entrechteten Juristen vortragen.

Demnig taucht eine Malerrolle in einen Wassereimer und fährt damit über die hellleuchtenden Würfel. „Ich möchte die Erinnerung wachhalten. Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist“, zitiert der Künstler den Talmud.

Juristen kehren zurück

„Es hat uns alle erschreckt, wie schnell es gehen kann, dass man diskriminiert und verfolgt wird“, sagt eine Schülerin am Rande der Feierstunde im Sitzungssaal. Auf der Richterbank stehen statt der üblichen Akten nun Fotos jener Menschen, denen ein Stolperstein gewidmet ist. „So bekommen die Verfolgten wieder Namen, sie kehren nach Frankenthal zurück – und sind wieder unsere Nachbarn“, sagt eine Schülerin und legt eine rote Rose nieder.

