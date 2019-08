Wo Riesling auf dem Riesenrad getrunken wird

Werden es wieder 600 000 Gäste? Der Dürkheimer Wurstmarkt steht an. © dpa

Bad Dürkheim.Von Mannheim aus sind es nur 20 Kilometer bis zum „Ausnahmezustand“. In Bad Dürkheim steht zwischen dem größten Weinfass der Welt und dem größten Gradierbau Deutschlands das größte Weinfest auf dem Globus an. Der Wurstmarkt lockt sogar internationale Gäste vom 6. bis 10. und vom 13. bis 16. September in die Kurstadt am Rande des Pfälzerwaldes. „Wir erwarten wieder weit mehr als 600 000

...