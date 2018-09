Wochenende für die Demokratie

Neustadt.1832 zogen Zehntausende Menschen hoch zum Hambacher Schloss. Sie forderten die nationale Einheit Deutschlands, europäische Zusammenarbeit, Gleichberechtigung, Presse- und Meinungsfreiheit. Fast 190 Jahre später stehen diese Ideen in vielen Ländern unter Druck. Auch in Europa werkeln Politiker an der „illiberalen Demokratie“, indem sie wichtige Freiheitsrechte aufgeben. Genug Gesprächsstoff also für das kommende Wochenende.

Dann findet im Schloss sowie in Neustadt das Demokratie-Festival „HAMBACH!“ statt. Künstler, Politiker und Bürger sollen Antworten suchen auf zwei Fragen: Wie lassen sich die Ideen von Freiheit, Gleichheit, Recht und Solidarität heute leben? Und welche Zugänge bieten dafür Kunst und Kultur?

Anderthalb Jahre Vorbereitungen liegen hinter den Organisatoren. In dieser Woche werde noch überall gewerkelt und aufgebaut, sagt Schlossmanagerin Ulrike Dittrich. Die Stiftung Hambacher Schloss veranstaltet das Festival gemeinsam mit „Matchbox“, dem mobilen Kunst- und Kulturprojekt der Region Rhein-Neckar, sowie dem Neustadter Kultur-Festival „Querfälltein“.

„Alle sind eingeladen“

„Wir wollen beweisen, dass Kunst und Kultur einen Beitrag zur Debatte über die Zukunft der Demokratie und Europas liefern können“, sagt Thomas Kraus, Leiter des Kulturbüros. Während dieser Woche beschäftigen sich bereits 130 Jugendliche aus unterschiedlichen Ländern in Workshops mit dem Thema.

Am Wochenende werden sie ihre Ergebnisse präsentieren. Außerdem sollen sich am Samstag und Sonntag, 15. und 16. September, möglichst viele Menschen im und am Schloss treffen und austauschen – wie 1832 beim Hambacher Fest. „Demokratie muss jeden Tag aufs Neue gelebt werden. Daher ist dieses Festival so wichtig“, teilt der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Konrad Wolf mit.

Zur Einstimmung tritt am Freitag ab 19 Uhr Chartstürmer Nico Santos („Rooftop“) auf dem Hof der Ostschule (Wallgasse) in Neustadt auf. Am Samstag und Sonntag spielt das Thema Sprache eine zentrale Rolle – schließlich gehört es zu einer Demokratie, miteinander reden und streiten zu können. Thomas Kraus rät interessierten Besuchern, das Schloss an diesen Tagen auch spontan zu besuchen und sich die verschiedenen Formate anzuschauen. Künstler aus sechs europäischen Ländern beziehen am Samstag ab 12 Uhr im Festsaal zum Beispiel persönlich Stellung – zu Europa, ihren Ängsten und Hoffnungen.

„Speak Up“ – „Äußere dich“– lautet das Motto an beiden Tagen ab 10 Uhr. Am Schloss haben die Mannheimer Architekten des Büros Yalla Yalla! eine „Diskursarchitektur“ aufgebaut. Sie soll das richtige bauliche Umfeld für spontane Vorträge und Gespräche schaffen. Schon das Hambacher Fest war keine Veranstaltung im kleinen Kreis. Deshalb hoffen die Veranstalter auf mehrere Tausend Besucher. „Alle sind herzlich eingeladen, mitzureden, zuzuhören und sich auszutauschen“, sagt Ulrike Dittrich.

Info: Komplettes Programm unter www.hambach-festival.de

