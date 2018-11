Wohngemeinschaft für Rollstuhlfahrer

St. Leon-Rot.Der heiß geliebte Joghurt ist aus dem Kühlschrank verschwunden, im Bad steht eine Pfütze vor der Dusche und der Biomüll müsste dringend rausgebracht werden – der Alltag in einer Wohngemeinschaft ist bunt und abwechslungsreich. Damit sich auch Rollstuhlfahrer den Traum vom Leben in einer echten „WG“ erfüllen können, startet der Verein „FortSchritt“ aus St. Leon-Rot ein bundesweit einmaliges Modellprojekt: So entsteht mitten im Ort die erste Inklusions-WG, in der die Bewohner nach dem Konzept des ungarischen Bewegungspädagogen András Petö gefördert werden und mit einer festen Bezugsperson zusammenleben. Der ganzheitliche Petö-Ansatz will die weitgehende Unabhängigkeit der Betroffenen erreichen.

Die Dietmar Hopp Stiftung fördert das Projekt mit 1,25 Millionen Euro und die Gemeinde St. Leon-Rot stellt dem Verein ein Baugrundstück in zentraler Lage zur Verfügung. Insgesamt hat das Vorhaben einen Umfang von zwei Millionen Euro. „Junge Erwachsene, die aufgrund einer körperlichen Entwicklung oder eines Unfalls auf den Rollstuhl angewiesen sind, stehen beim Start ins Berufsleben teilweise vor unlösbaren Herausforderungen. Da barrierefreies Wohnen außerhalb von Heimen oft nirgends möglich ist, wollen wir mit der Inklusions-WG einen neuen Weg für mehr Teilhabe aufzeigen“, berichtet „FortSchritt“-Vorsitzende Susanne Huber. Bürgermeister Alexander Eger hofft, dass die Eigeninitiative des Vereins über die Metropolregion hinaus Schule macht: „Wer mehr Inklusion auf Gemeindeebene erreichen will, muss solche Projekte aktiv unterstützen.“

Die jungen Rollstuhlfahrer Maris Metz, Timo Stampfer, Alisa Falkenstein, Mario Huber und Samantha Daut beantworten bei der Bauplatzbesichtigung geduldig Fragen und können sich das Leben in einer inklusiven Gruppe sehr gut vorstellen. So sollen in den Neubau im Cranachring vier behinderte und vier nicht behinderte Bewohner im Alter zwischen 18 und 30 Jahren einziehen. Der Baubeginn ist laut Huber für Anfang 2019 vorgesehen.

Vernetzung im Alltag

„Uns geht es auch um die soziale Interaktion und Vernetzung der jungen Erwachsenen mit ihrem Lebensumfeld“, sagt Huber. Deshalb trainiere eine Petö-Konduktorin mit den Bewohnern den Alltag. Auch ehrenamtliche Trainer – die bei der Nebenkostenabrechnung oder im Bereich Social Media zur Seite stehen – seien bereits gefunden.

