Wohnhaus explodiert - Polizei fahndet nach Bewohner

Nachdem am Freitagmorgen in Birkenau-Löhrbach ein Einfamilienhaus explodiert und komplett niedergebrannt ist, fahndet die Polizei nun öffentlich nach dem 59-jährigen Bewohner Rüdiger Kohl. Wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen in einer gemeinsamen Pressemeldung mitteilten, steht der Mann im Verdacht, sein Haus angezündet zu haben. Die Ermittlungsbehörden haben gegen ihn ein Verfahren wegen besonders schwerer Brandstiftung eröffnet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand habe der Hausbesitzer allein in dem Haus gelebt. Die Brandexperten der Polizeidirektion Bergstraße (K 10) und des Hessischen Landeskriminalamts haben bei der Untersuchung der Trümmerteile mehrere Gasflaschen gefunden, die im Haus gelagert waren. Einige Flaschen wurden entweder im Zuge des Feuers oder vor Brandausbruch gezündet, so dass es zu einer Explosion kam. Derzeit die Ermittler noch keinen Hinweis auf den Aufenthaltsort des 59-Jährigen. Auch wurde er bislang nicht unter den Trümmerteilen gefunden. Ob der Hausbrand mit der auf Freitag terminierten Zwangsversteigerung im Zusammenhang steht, wird geprüft.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ist beim zuständigen Amtsgericht die Öffentlichkeitsfahndung nach Rüdiger Kohl veranlasst worden.

Das Wohnhaus im südhessischen Birkenau war am Freitagmorgen explodiert und bis auf die Grundmauern abgebrannt. Nachbarn hätten berichtet, einen lauten Knall gehört zu haben, sagte eine Polizeisprecherin in Darmstadt. Gebäudeteile seien 20 bis 30 Meter hoch in die Luft geschleudert worden.

Die Ermittler konnten nach das bis auf die Grundmauern abgebrannte Gebäude am Freitagvormittag zunächst nicht betreten. Die Feuerwehr war im Einsatz, um letzte Glutnester zu löschen. Zudem bestand Einsturzgefahr. Umliegende Häuser wurden sicherheitshalber geräumt und eine Sicherheitszone eingerichtet, wie die Polizeisprecherin sagte. Das Dach eines Nachbargebäudes sei beschädigt worden, über andere Schäden an weiteren Häusern war zunächst nichts bekannt. Am Nachmittag wurde nach dem Ende der Löscharbeiten damit begonnen, die Trümmer nach und nach abzutragen.