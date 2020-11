Wohnhaus und Halle in Flammen

Frankenthal.Ein Feuer in einem Wohnhaus in Frankenthal hat in der Nacht zum Samstag einen Schaden in Höhe von rund 250 000 Euro verursacht. Die drei Bewohner konnten das Haus demnach unverletzt verlassen. Die Brandursache war zunächst unklar, Ermittler sollten das Haus am Montag betreten, berichtete ein Polizeisprecher am Sonntag.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte seien bereits offene Flammen am Dach im Bereich des Kamins zu sehen gewesen, teilte die Polizei mit. Die Stadtwerke mussten zudem den Strom des Hauses abstellen, da sich auf dem Dach Stromfreileitungen befinden. Nach rund 40 Minuten sei der Brand gelöscht gewesen, die Nachlöscharbeiten dauerten aber noch an. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar.

Bislang unklar ist auch die Brandursache in Angelbachtal. Dort war in der Sonnenberghalle im Ortsteil Eichtersheim am Samstag um 16.45 Uhr ein Feuer ausgebrochen, das schnell gelöscht wurde. Der Schaden beträgt rund 100 000 Euro. red

