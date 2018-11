Wohnmobil brennt auf A 6

Rhein-Neckar.Aus ungeklärten Gründen ist gestern gegen 11.35 Uhr ein Wohnmobil auf der A 6 kurz nach der Tank- und Rastanlage Kraichgau Nord in Fahrtrichtung Mannheim in Brand geraten. Wegen mehrerer Explosionen war die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Insassen des Wohnmobils konnten sich aus dem Fahrzeug retten. Der Verkehr in Richtung Heilbronn wurde später auf dem Seitenstreifen vorbeigeführt, die Fahrbahnen in Richtung Mannheim waren längere Zeit voll gesperrt. Die Ursache des Brandes ist Gegenstand von Ermittlungen. sal (Bild: Priebe)

