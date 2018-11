Wohnmobil brennt auf A 6 bei Sinsheim - Sperrungen

Ein Wohnmobil ist am Donnerstagmittag auf der A 6 kurz nach der Tank- und Rastanlage Kraichgau Nord in Fahrtrichtung Mannheim in Brand geraten. Wegen mehrerer Explosionen war die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen konnten sich die beiden Insassen des Wohnmobils aus dem Fahrzeug retten.

Derzeit wird der Verkehr in Richtung Heilbronn auf dem Seitenstreifen vorbeigeführt, die Fahrbahnen in Richtung Mannheim sind noch voll gesperrt. Rettungskräfte sind im Einsatz. Durch eine große Rauchentwicklung kommt es nach Angaben der Polizei zu Sichteinschränkungen.

Warum das Fahrzeug brannte, ist noch nicht bekannt.