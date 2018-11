Wohnmobil brennt auf A 6 bei Sinsheim - Sperrungen aufgehoben

Ein Wohnmobil ist am Donnerstagmittag auf der A 6 kurz nach der Tank- und Rastanlage Kraichgau Nord in Fahrtrichtung Mannheim in Brand geraten. Wegen mehrerer Explosionen war die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt.

Wie die Polizei mitteilte, bemerkten der 76-jährige Fahrer und seine Beifahrerin aus dem Motorraum Rauch aufsteigen, stellten das Wohnmobil auf dem Seitenstreifen ab und konnten es unverletzt verlassen. Anschließend verbrannte das Fahrzeug nahezu vollständig, wobei auch Teile der Lärmschutzwand beschädigt wurden.

Zwischenzeitlich kam es zu mehreren Explosionen, vermutlich durch Gasbehälter, die sich im Wohnmobil befanden. Weggeschleuderte Teile des Wohnmobils gerieten auf die Gegenfahrbahn und beschädigten einen Sattelzug leicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehr als 100.000 Euro.

Rettungskräfte waren im Einsatz, durch eine große Rauchentwicklung kam es nach Angaben der Polizei zu Sichteinschränkungen. Warum das Wohnmobil brannte, ist noch unbekannt.

Die Autobahn Richtung Mannheim wurde während der Brandbekämpfung und der Aufräumarbeiten komplett gesperrt und der Verkehr von der Autobahn abgeleitet. Nach Informationen des SWR-Verkehrsfunks hatte sich am frühen Nachmittag ein Rückstau von zehn Kilometern gebildet. Auch nach der Freigabe der linken und der mittleren Spur blieb die rechte Spur zunächst gesperrt, weil die Gefahr bestand, dass sich Teile der beschädigten Lärmschutzwand lösen. Später wurde die Fahrbahn wieder freigegeben, die Sperrung des Seitentreifens auf einer Länge von etwa 50 Metern soll laut Polizei am Freitag im Laufe des Tages aufgehoben werden.

In der Gegenrichtung kam es zu einer kurzzeitigen Vollsperrung, danach wurde der Verkehr zeitweise auf einer Spur an der Brandstelle vorbeigeführt. In Richtung Heilbronn entstand ein Stau von bis zu 18 Kilometern.