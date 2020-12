Wohnung nach Brand durch defekte Weihnachtsbeleuchtung nicht bewohnbar

Lorsch.Nach einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ist die Wohnung einer Familie in der Ahornstraße vorerst nicht bewohnbar. Wie die Polizei bekanntgab, wurden die Rettungskräfte am Montag um kurz vor 12 Uhr alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt der künstlichen Weihnachtsbeleuchtung im Wohnzimmer den Brand ausgelöst haben, teilten die Ermittler mit. Verletzt wurde niemand. Der 41-jährigen Mutter wird mit ihren sechs Kindern im Alter zwischen fünf und 19 Jahren eine andere Wohnung durch die Stadt Lorsch zugeteilt. Der Schaden in der Wohnung liegt nach ersten Schätzungen bei rund 10.000 Euro. Die Untersuchungen zur Brandursache übernimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim. Die Begehung der Brandwohnung ist in den Folgetagen geplant.

