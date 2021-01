Schwetzingen.In der Dortmunder Straße in Schwetzingen ist am Samstagabend eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Die Feuerwehr und Rettungskräfte sind derzeit im Einsatz. Weitere Informationen liegen noch nicht vor.

