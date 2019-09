Wohnwagen abgebrannt

St Leon-Rot.Ein alter Wohnwagen und einige Möbelstücke sind auf einem Hinterhof in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) abgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Nachbarn des Anwesens in der Wallgrabenstraße die Flammen am Dienstag um kurz nach 11 Uhr. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, Personen wurden nach Angaben der Behörden nicht verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt, die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.

