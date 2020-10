Wohnwagen in Vollbrand

Lampertheim.In der Nacht zu Donnerstag ist in Lampertheim ein Wohnwagen vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, stand der Wagen auf einem Grundstück in einer Gartenanlage. Ein Zeuge meldete den Brand gegen 1 Uhr und berichtete von meterhohen Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, übrig blieb jedoch nur das Anhängergestell. Das Feuer hat nicht um sich gegriffen. Auf dem Gelände entdeckten Polizeibeamte jedoch Behälter mit brennbarer Flüssigkeit. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Brand in der Bubengasse machen können. Telefonnummer: 06252 7060

