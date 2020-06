Wolf aus der Alpenpopulation in Südhessen nachgewiesen

Die Schafe, die am 18. Mai in Lautertal im Kreis Bergstraße gerissen wurden, hat ein Wolf aus der Alpenpopulation getötet. Dies habe eine Analyse der Genproben durch das wildtiergenetische Labor des Senckenberg-Instituts ergeben, teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) mit. Die Individualisierung stehe allerdings noch aus. Ob es sich um dasselbe Tier handelt, das Ende April bei Reichelsheim im Odenwald fotografiert wurde, lasse sich nicht sagen. Es sei aber nicht ausgeschlossen.

Es handelt sich laut HLNUG erst um den zweiten Wolf der Alpenpopulation in Hessen. Bis auf einen 2011 im Raum Gießen überfahrenen Rüden seien alle bisher in Hessen nachgewiesenen Wölfe aus den nördlichen und östlichen Bundesländern gekommen. Auch der junge Wolf, der am 16. Januar bei Mainz-Finthen überfahren wurde, stamme aus dieser Population. Zwei weitere Wölfe, die Anfang des Jahres dem Verkehr im Rhein-Main-Gebiet zum Opfer fielen, kamen aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Laut dem Landesamt zeigen diese Fälle, dass Wölfe auf Wanderschaft sehr weite Strecken zurücklegen und sich in Hessen die Routen von Wölfen aus verschiedenen Herkunftsgebieten und Populationen kreuzen.

Erstmals seit 2011 hat sich im März wieder ein Wolf in Hessen niedergelassen: Die Wölfin mit dem Kürzel 1166f hält sich seit drei Monaten in der Gegend um Ulrichstein im Vogelsberg auf. Bis auf zwei Kälber, von denen eines nachweislich schon vorher tot war, hat die Ulrichsteiner Wölfin bisher keine Nutztiere angegriffen oder getötet, teilte das HLNUG mit. Lediglich bei einem Reh sei ein Wolf als Rissverursacher festgestellt worden. Dass es sich dabei um 1166f handelt, sei wahrscheinlich.

Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) ist zuständig für das Wolfsmonitoring in Hessen. Alle genetischen Proben im Rahmen des hessischen Wolfsmonitorings werden an das nationale Referenzzentrum für Wolfsgenetik, das Labor für Wildtiergenetik des Forschungsinstituts Senckenberg, geschickt und dort ausgewertet. Jedes Tier erhält bei der Individualisierung durch die Genanalyse eine Kennzeichnung durch ein Laborkürzel.

