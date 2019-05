Wolf ist nur ein Fuchs ...

Edenkoben.Der Anruf einer besorgten Bürgerin löste am Dienstagmorgen einen Einsatz der Polizei in Edenkoben aus. Diensthundestaffel und das Ordnungsamt waren ebenfalls beteiligt. Die Frau meldete nach Mitteilung der Beamten aufgelöst, dass sie gerade einen kleinen Wolf eingefangen hätte, der im Bereich der Weinstraße in Edenkoben herumgestreift sei. Letztlich stellte sich heraus, dass der kleine Wolf ein Fuchswelpe war. Das Ordnungsamt kümmerte sich um die artgerechte Unterbringung des Tieres. sal

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.05.2019