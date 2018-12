Wolfshunde leiden mit

Siedelsbrunn.Nach dem Feuer in einer Aufzuchtstation für Wolfshunde in Siedelsbrunn schließt die Polizei Brandstiftung aus. Das bestätigte eine Sprecherin des Präsidiums Südhessen auf Anfrage. Die Brandursache hingegen sei noch immer unklar. Bei den Betroffenen sitzt derweil zwei Tage nach dem Unglück der Schock noch tief. „Es ist gerade so, als stecke ihm der Brandgeruch noch in der Nase“, sagt Besitzerin Nicola Ahrend über ihren irischen Wolfshund Camus. Das Tier sei nach dem Vorfall, bei dem drei Artgenossen starben, sehr verstört.

Die 64-jährige Ahrend hat bei dem Feuer, das an ihrem Geburtstag – dem zweiten Weihnachtsfeiertag – in ihrem Anwesen „Auf der Höh“ gewütet hatte, all ihr Hab und Gut verloren. Die Flammen hatten aus dem Carport auf eine im Garten stehende Fichte und schließlich auf das Haus übergegriffen. Stundenlang löschte die Feuerwehr den Brand. Der Schaden: mehrere Hunderttausend Euro.

„Es ist irrsinnig“

„Mein ganzes Leben war darin“, sagt Ahrend, die allein in dem Haus lebte. „Jetzt habe ich nichts, kein Dach über dem Kopf, kein Bett. Es ist irrsinnig.“ Sie habe seit Längerem vorgehabt, umzuziehen – raus aus dem Odenwald, wo die Frau aus Norddeutschland seit 30 Jahren lebt. Sie wollte weg aus Siedelsbrunn, mit ihrem Dackel, ihren Pferden und den dreizehn Wolfshunden. „Und dann passiert das. Auf eine derart brutale Weise. Es ist furchtbar.“

Camus ist der einzige Wolfshund, der mit Ahrend bei einer Bekannten untergekommen ist. Die anderen sind auf verschiedene Orte verteilt, fünf von ihnen im Viernheimer Tierheim. „Als wir die Tiere abgeholt haben, war ihnen der Schock anzumerken“, sagt eine Mitarbeiterin. Der Älteste habe zunächst nichts fressen wollen. Ahrend will sie heute besuchen. Gerade jetzt will sie nicht untätig bleiben und schnell wieder Fuß fassen. In den Odenwald möchte sie aber nicht zurück. Ihre Hoffnung: ein Bauernhof, am liebsten im Norden, der zu einem Zuhause für sie, die Pferde und die verbliebenen zehn Hunde werden kann. lim

