Wolfshunde sterben bei Wohnhausbrand in Wald-Michelbach

Feuer im Ortsteil Siedelsbrunn

Wohnhausbrand in Wald-Michelbach

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Wald-Michelbach ist am Mittwoch eine Person verletzt worden. Vier Wolfshunde fanden bei dem Feuer den Tod. Die Feuerwehr war am Abend noch mit den Löscharbeiten beschäftigt.