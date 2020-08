Worms auf Platz eins

240 Euro zahlt eine vierköpfige Familie in Worms für Abwasser. © dpa

Worms.Die günstigsten Abwassergebühren unter den 100 größten deutschen Städten gibt es in Worms. Das hat das Kölner Institut der deutschen Wirtschaft im Auftrag des Vereins Haus & Grund ermittelt. Worms belegt in dieser Tabelle den ersten Platz. Nach 2017 untersuchten die Wissenschaftler dafür nun zum zweiten Mal die Abwassergebühren in der Republik. Es ging bei der Statistik um eine vierköpfige Musterfamilie.

Mit Abstand erzielt Worms hier das beste Ergebnis. Kommt der Zweitplatzierte Ludwigsburg auf 288,40 Euro, liegt die Nibelungenstadt nochmals deutlich darunter: Hier werden lediglich 240,23 Euro fällig. Oberbürgermeister Adolf Kessel, Bürgermeister Hans-Joachim Kosubek und Vertreter der Entsorgungs- und Baubetrieb AöR werden die Auszeichnung am Donnerstag, 3. September, um 15.30 Uhr entgegennehmen.

