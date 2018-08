Worms denkt nach tödlichen Unfällen im Rhein über Warnschilder nach

Anzeige

Worms.Nach jüngsten tödlichen Badeunfällen im Rhein denkt die Stadt Worms über Warnschilder in bestimmten Uferbereichen nach. "Zumindest im Bereich der Sandbänke im Süden und im Norden - am Zugang zu den Buhnen - könnten allgemeinverständliche Warnschilder sinnvoll sein", sagte Oberbürgermeister Michael Kissel (SPD).

Am Montag hatte die Polizei einen Toten aus dem Rhein als 39-jährigen identifiziert, der am Samstag im Rhein verschwunden war. Der Mann war demnach an der gleichen Stelle in den Fluss gegangen, an der vor mehr als einer Woche schon zwei Mädchen ertrunken waren.

Der Mann war zu Besuch bei Bekannten, lebte aber nicht in Worms. "In solchen Fällen können Schilder in der Tat wirkungsvoll sein", sagte Kissel. Erfahrungen anderer Kommunen würden jedoch auch zeigen, dass Schilder nicht jeden Badeunfall verhindern. "In der Vergangenheit ist es immer wieder zu tödlichen Unglücksfällen gekommen - obgleich den Menschen bewusst sein muss, dass ein fließendes Gewässer unkalkulierbare Risiken birgt, selbst für erfahrene Schwimmer."