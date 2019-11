Worms: Großbrand am Wormser Hauptbahnhof

Worms.Eine ehemalige Lokhalle ist in der Nacht zu Samstag in Worms in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, kam es am späten Freitagabend zu dem Großbrand des Gebäudes in der Bensheimer Straße. Die Beamten entfernten Schaulustige aus dem Bereich. Während der Löscharbeiten war die Bensheimer Straße zwischen Gaustraße und Mainzer Straße voll gesperrt. Ebenso mussten die Gleise aus dem Wormser Hauptbahnhof in Richtung Mainz gesperrt und die Oberleitung abgeschaltet werden.

Auch die Katastrophen-Warnapp Nina informierte mit einer entsprechenden Meldung, die von der Stadt Worms herausgegeben wurde. In der hieß es, dass sich der Brandort in der Bensheimer Straße befand. Es wurde empfohlen, Fenster und Türen zu schließen. Darüber hinaus sollten Klima- und Lüftungsanlagen abgeschaltet werden. Autofahrer wurden dazu angehalten, den Brandort weiträumig zu umfahren. DIe Warnung wurde gegen kurz vor 2 Uhr morgens wieder aufgehoben. Zur Höhe des Sachschadens war am Samstagmorgen noch nichts bekannt.