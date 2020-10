Worms sagt Mantelsonntag ab

Rhein-Neckar.Die Corona-Situation spitzt sich auch in der Metropolregion immer weiter zu. Spitzenreiter bei der 7-Tage-Inzidenz sind die Stadt Mannheim (Stand 17 Uhr am Donnerstag 95,5) und der Kreis Bergstraße (91,3).

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen hat die Stadt Worms am Donnerstag reagiert und den für das kommende Wochenende geplanten „MantelsonntagPlus“ abgesagt. Die Infektionszahlen sind auch in Worms nochmals deutlich angestiegen, der Inzidenzwert liegt nunmehr bei 32,3 (RKI Covid-19-Tabelle). „Aus diesem Grund sagen wir alle für das Wochenende geplanten Veranstaltungen ab“, berichtet Bürgermeister Hans-Joachim Kosubek. Die Entscheidung sei in der Verwaltung einvernehmlich und in Abstimmung mit Oberbürgermeister Adolf Kessel getroffen worden. „Auch die städtische Kultur und Veranstaltungs GmbH, die für den Großteil des Rahmenprogramms des MantelsonntagsPlus verantwortlich zeichnet, trägt die Entscheidung der Verwaltung mit. Die Stadt musste auf die Entwicklungen der Fallzahlen reagieren“, betont die zuständige Beigeordnete Petra Graen.

In Speyer ist die Corona-Ampel am Donnerstag auf Orange gesprungen, weswegen die Stadt das zunächst angekündigte „Late Night Shopping“ am Freitag und Samstag, 6. und 7. November, sogleich wieder kassierte und erst das weitere Infektionsgeschehen abwarten möchte. Es soll erst in den kommenden Tagen entschieden werden, ob das Event mit Weinständen in der Innenstadt und besonders illuminierten Geschäften wirklich stattfinden soll. Eine 7-Tage-Inzidenz von 35,6 Infizierten pro 100 000 Einwohner wies die Stadt nach den Zahlen des Landes Rheinland-Pfalz gestern auf. Mehr als doppelt so hoch ist der Wert in Ludwigshafen, wo 73,1 angegeben wurde. Die kritische Marke von 50 ist dort seit Mittwoch überschritten.

Am geringsten betroffen ist in der Metropolregion bisher Neustadt an der Weinstraße. Mit einem Wert von 13,1 bei der 7-Tage-Inzidenz ist die Weinmetropole noch nicht bei Warnstufe Orange. sal

